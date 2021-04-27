Криштиану РОНАЛДУ: «Успех случается, когда ваши мечты превышают оправдания»

Португалец поделился философской мыслью

  • 27.04.2021 14:48
  • 290 просмотров
  • 2 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Успех случается, когда ваши мечты превышают оправдания»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Twitter пост, в котором он выразил жизненную мудрость.

«Успех случается тогда, когда ваши мечты превышают ваши оправдания», - написал Роналду.

Напомним, что Роналду проводит не совсем удачный отрезок в сезоне. На фоне критики от итальянских СМИ и фанатов, португалец может покинуть «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Роналду раздумывает о переходе в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.04.2021 14:59
    0
    Короче, ваши ожидания это ваши проблемы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.04.2021 14:55
    0
    (с) Джейсон Стэтхем
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.04.2021 14:59
    0
    Короче, ваши ожидания это ваши проблемы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.04.2021 14:55
    0
    (с) Джейсон Стэтхем
    Ссылка
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