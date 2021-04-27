Криштиану РОНАЛДУ: «Успех случается, когда ваши мечты превышают оправдания»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Twitter пост, в котором он выразил жизненную мудрость.

«Успех случается тогда, когда ваши мечты превышают ваши оправдания», - написал Роналду.

El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. 😉💪🏽 pic.twitter.com/UHazCqZps2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 27, 2021

Напомним, что Роналду проводит не совсем удачный отрезок в сезоне. На фоне критики от итальянских СМИ и фанатов, португалец может покинуть «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Роналду раздумывает о переходе в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ.