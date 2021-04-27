АНДРИЕВСКИЙ: «Первое чемпионство выиграл «в джинсах». Сейчас я счастлив»

26-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал завоевание клубом чемпионского титула.

- Сложно передать эти эмоции. Я уже считаюсь чемпионом второй раз, но первый, можно сказать, выиграл «в джинсах», сыграв в том сезоне всего 13 минут. Это все очень сложно передать словами, но я очень счастлив! Думаю, только завтра это осознаю.

- Что сыграло решающую роль в завоевании чемпионства?

- Думаю, приход Мистера, конечно. Футболисты остались все, которые были и до этого, но пришел один человек со своим тренерским штабом и с ног на голову все перевернул в нашем чемпионате. Мы ему очень благодарны, наша команда его ценит!

- Золотой дубль — это реальность?

- Мы верим в этом. Конечно, реальность! Будем стараться.

- Пожелай что-то болельщикам.

- Прежде всего — здоровья. То, что сейчас происходит в мире… Ну и поскорее вернуться на трибуны, будем очень рады их видеть, — сказал Андриевский в эфире FootballHub.