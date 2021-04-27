Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

Украинский форвард восстановился после травмы

  • 27.04.2021 12:54
  • 104 просмотра
  • 0 комментариев
Сикан вернулся в общую группу Мариуполя
© ФК Мариуполь. Даниил Сикан

20-летний украинский нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», уже неделю тренируется в общей группе после серьезной травмы.

Игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона против «Десны», который состоится 9 мая.

Поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ азовцы проведут дома. Первый — со «Львовом», 2 мая, пройдет со зрителями. В нем «Мариуполь» не сможет задействовать дисквалифицированного защитника Сергея Чоботенко.

В текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.

«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 22 очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности