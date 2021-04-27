Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

20-летний украинский нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», уже неделю тренируется в общей группе после серьезной травмы.
Игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона против «Десны», который состоится 9 мая.
Поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ азовцы проведут дома. Первый — со «Львовом», 2 мая, пройдет со зрителями. В нем «Мариуполь» не сможет задействовать дисквалифицированного защитника Сергея Чоботенко.
В текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.
«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 22 очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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