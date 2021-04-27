Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

20-летний украинский нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», уже неделю тренируется в общей группе после серьезной травмы.

Игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона против «Десны», который состоится 9 мая.

Поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ азовцы проведут дома. Первый — со «Львовом», 2 мая, пройдет со зрителями. В нем «Мариуполь» не сможет задействовать дисквалифицированного защитника Сергея Чоботенко.

В текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.

«Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 22 очка.