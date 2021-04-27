Марта Костюк – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк стартует в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге отбора украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№98 WTA).

Встреча пройдет третьим запуском после матча Звонарева - Рус. Ориентировочное время начала матча – 14:10 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В финале квалификации победительница матча сразится против первой сеяной Анастасии Севастовой или Цветаны Пиронковой из Болгарии.

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