Марта Костюк – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк стартует в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге отбора украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№98 WTA).
Встреча пройдет третьим запуском после матча Звонарева - Рус. Ориентировочное время начала матча – 14:10 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В финале квалификации победительница матча сразится против первой сеяной Анастасии Севастовой или Цветаны Пиронковой из Болгарии.
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Источник — Sport.ua
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Ну, норм, Марта, как для первого матча. В следующем круге соперница будет серьезнее... Севастова скорее всего... Хотя лучше Пиронкову бы.. Вернуть должок
https://en6.sportplus.live/tennis/52651/1598015/
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