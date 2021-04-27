Марта Костюк – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

  • 27.04.2021 13:50
  • 4957 просмотров
  • 36 комментариев
Марта Костюк – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк стартует в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге отбора украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№98 WTA).

Встреча пройдет третьим запуском после матча Звонарева - Рус. Ориентировочное время начала матча  – 14:10 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В финале квалификации победительница матча сразится против первой сеяной Анастасии Севастовой или Цветаны Пиронковой из Болгарии.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 15:31
    0
    Vlad Ltava, 27.04.2021 15:28
    Кто знает , когда Даяна выйдет на корт ?
    Никто не знает. Еще не определили срок дисквалификации.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:29
    0
    Кстати, что там у Марты со статой против москалек?
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 27.04.2021 15:28
    0
    Кто знает , когда Даяна выйдет на корт ?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:27
    0
    olya403, 27.04.2021 15:21
    Марта подає на матч. Все як завжди
    Угу.... Поражаюсь просто.... Что у девчонок происходит в голове при подаче на матч?)))
    Ну, норм, Марта, как для первого матча. В следующем круге соперница будет серьезнее... Севастова скорее всего... Хотя лучше Пиронкову бы.. Вернуть должок
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.04.2021 15:27
    -2
    Є чергова перемога над мордоркою! І знову Марта, коли гра не дуже йде, відходить у захист, даючи можливість суперниці-гарматниці напомилятися. Вміти змінювати свій теніс у різних умовах дуже важливо. У Еліни у 18 років, наприклад, такого вміння ще не було. Проблема в тому, що без нормальної атаки хоч проти Севастової, хоч проти Піронкової, ловити особливо нічого. Тому фавориткою Марта там, звичайно, не буде.
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 27.04.2021 15:25
    +2
    Репортаж отвратительный - не видно ни психов , ни истерик , а без этого Марта не Марта .
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 27.04.2021 15:25
    0
    Умнічка наша! Ура!!
    Ссылка
    Валерий Друца
    online
      Валерий Друца, 27.04.2021 15:25
    0
    Умница! С первой попытки!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 15:24
    0
    ну, все добре, що добре закінчується. З 15-40 відігралася Марта + ще один БП відіграла. І таки подала на матч
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.04.2021 15:24
    +4
    Марту с проходом, как и ее болел. Еще чуток подправила статистику "дружбы" с соседями, уже неплохо. Но игра не впечатлила, да и Гаспарян на грунте - это не серьезно. В финале квала будет гораздо сложнее, особенно если Марта существенно не прибавит.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 15:21
    +1
    Марта подає на матч. Все як завжди
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.04.2021 15:13
    +2
    Mazyr2412, 27.04.2021 15:08
    Привіт! Я правильно зрозумів, Даяни в Мадрид і не буде?)
    Хотілось би вже хоч у Римі побачити Даяну на корті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:11
    +2
    Прикольный у Гаспарян бекхенд, в стиле Федерера.... Мало сейчас в теннисе одноручных бекхендов, тем более в женском
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 27.04.2021 15:08
    0
    Вадім Рубік, 27.04.2021 14:57
    А вы знаєте всі моменти зв'язані з Ковідом?? Кожен організм по іншому бореться, тимбільше після ускладнення.. Має час прийти шоб привести в оптимальну форму себе, заново привести себе в ігровий тонус
    Привіт! Я правильно зрозумів, Даяни в Мадрид і не буде?)
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:03
    0
    introvert, 27.04.2021 14:59
    Из того, что понял я (тоже виснет), игра совершенно не уровня такого крупного турнира. Ошибок на порядок больше, чем активно выигранных мячей. Можно, конечно, списать на квал, но его ведь еще пройти надо.
    Не сказал бы... Ну во втором у Гаспарян качество игры упало пока, посыпала ошибками... А Марта норм в общем-то
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.04.2021 15:00
    0
    sv_2000, 27.04.2021 14:58
    Ну ты со своим ковидом.... адвокат
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.04.2021 14:59
    0
    sv_2000, 27.04.2021 14:53
    Ну норм пока, взяла сет. Из того, что понял сквозь постоянные зависания. Марта сильно переигрывает соперницу в розыгрышах более 3 ударов. Но Гаспарян подает лучше. Отсюда равная примерно равная игра с небольшим преимуществом Марты
    Из того, что понял я (тоже виснет), игра совершенно не уровня такого крупного турнира. Ошибок на порядок больше, чем активно выигранных мячей. Можно, конечно, списать на квал, но его ведь еще пройти надо.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:58
    +1
    Вадім Рубік, 27.04.2021 14:57
    А вы знаєте всі моменти зв'язані з Ковідом?? Кожен організм по іншому бореться, тимбільше після ускладнення.. Має час прийти шоб привести в оптимальну форму себе, заново привести себе в ігровий тонус
    Ну ты со своим ковидом.... адвокат
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:57
    +1
    introvert, 27.04.2021 14:51
    Спасибо Маргошке, помогает в меру своих сил... а иначе не знаю что бы было.
    Та не городи херни... Вполне качественно Марта играет, НО мало, подает только неважно... Гаспарян тоже неплохо выглядит. Нормальная игра, особенно как для первого круга квала.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.04.2021 14:57
    0
    introvert, 27.04.2021 14:33
    За игрой Марты больно смотреть. Как и в Стамбуле, концентрации хватает только на начало сета, далее провал в несколько геймов подряд, а потом борьба с самой собой с переменным успехом. И не надо про последствия ковида - она на корте и двадцати минут не провела.
    А вы знаєте всі моменти зв'язані з Ковідом?? Кожен організм по іншому бореться, тимбільше після ускладнення.. Має час прийти шоб привести в оптимальну форму себе, заново привести себе в ігровий тонус
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.04.2021 15:24
    +4
    Марту с проходом, как и ее болел. Еще чуток подправила статистику "дружбы" с соседями, уже неплохо. Но игра не впечатлила, да и Гаспарян на грунте - это не серьезно. В финале квала будет гораздо сложнее, особенно если Марта существенно не прибавит.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:53
    +3
    Ну норм пока, взяла сет. Из того, что понял сквозь постоянные зависания. Марта сильно переигрывает соперницу в розыгрышах более 3 ударов. Но Гаспарян подает лучше. Отсюда равная примерно равная игра с небольшим преимуществом Марты
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 14:53
    +3
    ще тут запрацювала трансляція, може буде трошки краще
    https://en6.sportplus.live/tennis/52651/1598015/
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 27.04.2021 15:25
    +2
    Репортаж отвратительный - не видно ни психов , ни истерик , а без этого Марта не Марта .
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.04.2021 15:13
    +2
    Mazyr2412, 27.04.2021 15:08
    Привіт! Я правильно зрозумів, Даяни в Мадрид і не буде?)
    Хотілось би вже хоч у Римі побачити Даяну на корті.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:11
    +2
    Прикольный у Гаспарян бекхенд, в стиле Федерера.... Мало сейчас в теннисе одноручных бекхендов, тем более в женском
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 27.04.2021 14:51
    +2
    Спасибо Маргошке, помогает в меру своих сил... а иначе не знаю что бы было.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:37
    +2
    introvert, 27.04.2021 14:33
    За игрой Марты больно смотреть. Как и в Стамбуле, концентрации хватает только на начало сета, далее провал в несколько геймов подряд, а потом борьба с самой собой с переменным успехом. И не надо про последствия ковида - она на корте и двадцати минут не провела.
    Та ну не нагнетай)) Вполне рабочая игра пока, теннис достаточно приличный с обеих сторон... Гаспарян - очень непростая соперница, когда в тонусе
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 27.04.2021 14:21
    +2
    olya403, 27.04.2021 14:05
    в мене теж чомусь всі мої перевірені трансляції не йдуть
    при натисканні на \тут\ трансляція йде!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 27.04.2021 14:18
    +2
    olya403, 27.04.2021 14:14
    https://live-sport24.com/online/a1cc721e017ac67b49b404c820f21668/2373223&un
    lim=1
    Супер. Дякую!!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 14:14
    +2
    https://live-sport24.com/online/a1cc721e017ac67b49b404c820f21668/2373223&un
    lim=1
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 15:21
    +1
    Марта подає на матч. Все як завжди
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:58
    +1
    Вадім Рубік, 27.04.2021 14:57
    А вы знаєте всі моменти зв'язані з Ковідом?? Кожен організм по іншому бореться, тимбільше після ускладнення.. Має час прийти шоб привести в оптимальну форму себе, заново привести себе в ігровий тонус
    Ну ты со своим ковидом.... адвокат
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 14:57
    +1
    introvert, 27.04.2021 14:51
    Спасибо Маргошке, помогает в меру своих сил... а иначе не знаю что бы было.
    Та не городи херни... Вполне качественно Марта играет, НО мало, подает только неважно... Гаспарян тоже неплохо выглядит. Нормальная игра, особенно как для первого круга квала.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 14:55
    +1
    а ні, теж глючить...ну що таке? На Козлову нормально всюди працювало
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 27.04.2021 14:05
    +1
    Kanarejka, 27.04.2021 13:59
    Якщо у когось є трансляція, плз, поділіться. Тут не йде чомусь
    в мене теж чомусь всі мої перевірені трансляції не йдуть
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 27.04.2021 13:59
    +1
    Якщо у когось є трансляція, плз, поділіться. Тут не йде чомусь
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 15:31
    0
    Vlad Ltava, 27.04.2021 15:28
    Кто знает , когда Даяна выйдет на корт ?
    Никто не знает. Еще не определили срок дисквалификации.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.04.2021 15:29
    0
    Кстати, что там у Марты со статой против москалек?
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 27.04.2021 15:28
    0
    Кто знает , когда Даяна выйдет на корт ?
    Ссылка
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