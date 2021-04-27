Андрей БОРЯЧУК: «Венгры – противные ребята»

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук рассказал о периоде карьеры в Венгрии, где он защищал цвета «Мезйокйовешда».

«В Венгрии, где я был перед этим, в команде «Мезйокйовешд» начался бардак. Я не играл, поэтому надо было искать новую команду. Пришел новый тренер, сказал, что я ему не нужен, поэтому можешь искать новую команду. Так что этап в Венгрии получился негативным.

В футбольном плане, конечно, чемпионат в Венгрии неплохой, почти как в Украине. Но сами венгры мне не понравились. Они смотрят на легионеров, как на чужаков, приехавших на их место. Противные ребята. Они считали, что мы пришли зарабатывать их деньги, хотя приехал туда не зарабатывать, а играть в футбол, потому что финансовые условия там такие же, как и в Украине, плюс-минус», - сказал Борячук.

В составе «Мезйокйовешда» 25-летний форвард в 2020 году провел шесть матчей.