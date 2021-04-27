Андрей БОРЯЧУК: «Венгры – противные ребята»

Форвард «Руха» – о периоде карьеры в чемпионате Венгрии

  • 27.04.2021 12:00
  • 1381 просмотр
  • 2 комментария
Андрей БОРЯЧУК: «Венгры – противные ребята»
© ФК Рух. Андрей Борячук

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук рассказал о периоде карьеры в Венгрии, где он защищал цвета «Мезйокйовешда».

«В Венгрии, где я был перед этим, в команде «Мезйокйовешд» начался бардак. Я не играл, поэтому надо было искать новую команду. Пришел новый тренер, сказал, что я ему не нужен, поэтому можешь искать новую команду. Так что этап в Венгрии получился негативным.

В футбольном плане, конечно, чемпионат в Венгрии неплохой, почти как в Украине. Но сами венгры мне не понравились. Они смотрят на легионеров, как на чужаков, приехавших на их место. Противные ребята. Они считали, что мы пришли зарабатывать их деньги, хотя приехал туда не зарабатывать, а играть в футбол, потому что финансовые условия там такие же, как и в Украине, плюс-минус», - сказал Борячук.

В составе «Мезйокйовешда» 25-летний форвард в 2020 году провел шесть матчей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2021 13:21
    +4
    Если бы футболисты изучали историю, то знали бы, что "доблестные" советские солдаты "освобождая Венгрию" в 1944-45 гг изнасиловали более 400 тысяч венгерских женщин, заразив их венерическими болезнями.
    -
    А потом еще в 1956 танками принуждали Венгрию "к миру". Тогда погибло более 2 500 несогласных жить в "советском раю".
    -
    Поэтому чего им сильно любить русскоязычных освободителей и их внуков.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 27.04.2021 13:01
    +2
    Так по сути они правы
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2021 13:21
    +4
    Если бы футболисты изучали историю, то знали бы, что "доблестные" советские солдаты "освобождая Венгрию" в 1944-45 гг изнасиловали более 400 тысяч венгерских женщин, заразив их венерическими болезнями.
    -
    А потом еще в 1956 танками принуждали Венгрию "к миру". Тогда погибло более 2 500 несогласных жить в "советском раю".
    -
    Поэтому чего им сильно любить русскоязычных освободителей и их внуков.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 27.04.2021 13:01
    +2
    Так по сути они правы
    Ссылка
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