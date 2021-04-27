Львов U-19 — Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 27 апреля, состоится перенесенный поединок 16-го тура юношеского первенства Украины, в котором киевское «Динамо» U-19 на выезде сыграет с ФК «Львов» U-19.
Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Сокол». Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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