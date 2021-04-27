ВИДЕО. Гений Лео. 10 лет назад Месси забил два гола Реалу в полуфинале ЛЧ

Это был его день

  • 27.04.2021 10:51
  • 932 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Гений Лео. 10 лет назад Месси забил два гола Реалу в полуфинале ЛЧ
© ФК Барселона. Лионель Месси

27 апреля 2011 года мадридский «Реал» принимал каталонскую «Барселону» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Матч закончился победой гостей, оба гола «сине-гранатовых» забил Лионель Месси. Второе взятие ворот стало яркой демонстрацией невероятного таланта аргентинского форварда.

Через неделю ответная встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1, а в финале  «Барса» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1). 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.04.2021 12:11
    0
    roman75zpr, 27.04.2021 11:19
    Во втором голе Лео не заметил пять защитников и вратаря... Всегда удивляюсь комментариям, в которых шипят на Месси и искренне сомневаются в его гениальности , сейчас нарисуются здесь знатоки минусующие...
    геніальність Мессі ми вже побачили в цьому розіграші ЛЧ. Як же він тягнув Барселону. І вони майже виграли.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 27.04.2021 11:34
    +3
    Есть футболисты - машины по забиванию мячей, а есть волшебник футбола - Месси! Игра Месси, это произведение искуства! Его голы - высший пилотаж! Космос!
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 27.04.2021 11:23
    +4
    Шикарный второй гол!!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.04.2021 11:19
    +4
    Во втором голе Лео не заметил пять защитников и вратаря... Всегда удивляюсь комментариям, в которых шипят на Месси и искренне сомневаются в его гениальности , сейчас нарисуются здесь знатоки минусующие...
    Ссылка
    maldiniua .
      maldiniua ., 27.04.2021 10:58
    +5
    Найкращий асист в історії футболу від Бускетса)
    Ссылка
    maldiniua .
    online
      maldiniua ., 27.04.2021 10:58
    +5
    Найкращий асист в історії футболу від Бускетса)
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 27.04.2021 11:23
    +4
    Шикарный второй гол!!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 27.04.2021 11:19
    +4
    Во втором голе Лео не заметил пять защитников и вратаря... Всегда удивляюсь комментариям, в которых шипят на Месси и искренне сомневаются в его гениальности , сейчас нарисуются здесь знатоки минусующие...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 27.04.2021 11:34
    +3
    Есть футболисты - машины по забиванию мячей, а есть волшебник футбола - Месси! Игра Месси, это произведение искуства! Его голы - высший пилотаж! Космос!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.04.2021 12:11
    0
    roman75zpr, 27.04.2021 11:19
    Во втором голе Лео не заметил пять защитников и вратаря... Всегда удивляюсь комментариям, в которых шипят на Месси и искренне сомневаются в его гениальности , сейчас нарисуются здесь знатоки минусующие...
    геніальність Мессі ми вже побачили в цьому розіграші ЛЧ. Як же він тягнув Барселону. І вони майже виграли.
    Ссылка
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