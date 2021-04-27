ВИДЕО. Гений Лео. 10 лет назад Месси забил два гола Реалу в полуфинале ЛЧ

27 апреля 2011 года мадридский «Реал» принимал каталонскую «Барселону» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Матч закончился победой гостей, оба гола «сине-гранатовых» забил Лионель Месси. Второе взятие ворот стало яркой демонстрацией невероятного таланта аргентинского форварда.
Через неделю ответная встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1, а в финале «Барса» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).
#вэтотдень ровно 10 лет назад 📅— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 27, 2021
Гений Лео Месси во всей красе ⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mG1cON0NFj
Источник — УЕФА
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