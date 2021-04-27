ВИДЕО. Серена Уильямс в белом платье танцует на корте

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс показала, как танцует на корте в белом платье.
«Развлечение на солнышке... Посмотрите, как бегает Олимпия. На самом деле, для меня это смешно», — написала Серена, комментируя свежий ролик.
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Источник — Instagram
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