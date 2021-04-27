Роналду выбирает между Манчестер Юнайтед и ПСЖ

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду раздумывает о переходе в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ.

Роналду намерен покинуть «Ювентус», если туринский клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 33-х сыгранных туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 66 очков.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Роналду составляет €50 миллионов.