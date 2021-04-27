Роналду выбирает между Манчестер Юнайтед и ПСЖ

Португальский форвард может покинуть туринский «Ювентус»

  • 27.04.2021 09:56
  • 975 просмотров
  • 2 комментария
Роналду выбирает между Манчестер Юнайтед и ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду раздумывает о переходе в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ.

Роналду намерен покинуть «Ювентус», если туринский клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. После 33-х сыгранных туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 66 очков.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Роналду составляет €50 миллионов.

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Источник — Tuttosport

(4 голоса)

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Комментарии
    Nevershot
      Nevershot, 27.04.2021 10:22
    0
    Scofield Lincoln, 27.04.2021 10:19
    Так после влета Лацио, скорее Милан мимо ЛЧ пролетит! Но есть ещё лобовая встреча с Юве...
    Там все решится в матче с Аталантой в 38 туре.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 27.04.2021 10:19
    0
    Так после влета Лацио, скорее Милан мимо ЛЧ пролетит! Но есть ещё лобовая встреча с Юве...
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 27.04.2021 10:22
    0
    Scofield Lincoln, 27.04.2021 10:19
    Так после влета Лацио, скорее Милан мимо ЛЧ пролетит! Но есть ещё лобовая встреча с Юве...
    Там все решится в матче с Аталантой в 38 туре.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 27.04.2021 10:19
    0
    Так после влета Лацио, скорее Милан мимо ЛЧ пролетит! Но есть ещё лобовая встреча с Юве...
    Ссылка
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