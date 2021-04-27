Рафаэль ВАРАН: «Реал должен сыграть безупречно»

Защитник «сливочных» поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси»

  • 27.04.2021 09:37
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Рафаэль ВАРАН: «Реал должен сыграть безупречно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от поединка с лондонским «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей. Мы должны сыграть безупречно, с мыслями о победе с самого начала. Сделаем все, чтобы постараться достичь положительного результата.

У «Челси» очень сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут играть по-разному. Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободные зоны.

Куртуа проводит очень хороший сезон. Мы должны привыкнуть к смене игровых схем по ходу игры. Это непростая задача. Но мне это нравится. Игроки хорошо знают друг друга. Когда нужно обороняться, мы делаем это все вместе. Важно, чтобы мы все хорошо делали свою работу», — считает Варан.

Матч «Реал» — «Челси» состоится во вторник, 27 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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