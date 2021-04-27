В поединке 19-го тура группы «Б» Второй лиги Украины «Перемога» дома сыграла вничью с черкасским «Днепром» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Перемога» — «Днепр» — 1:1
Голы: Пономаренко, 34 — Фхакадзе
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаба Фхакадзе (Днепр Черкассы).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Пономаренко (Перемога).
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Источник — ФК Перемога
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