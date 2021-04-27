В матче 19-го тура Второй лиги Украины киевская «Оболонь-2» на своем поле обыграла «Карпаты Галич» со счетом 2:0.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Руденко (Оболонь-2).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Василенко (Оболонь-2).
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Источник — Sport.ua
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