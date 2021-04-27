Рафаэль ВАРАН: «Мое будущее ясно»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.
Ранее сообщалось, что Варана может подписать ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».
«Мое будущее ясно. Я сосредоточен на концовке сезона. Сейчас идет самая активная и ключевая его часть», — цитирует Варана журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что «Реал» и Варан не договорились о продлении контракта.
В этом сезоне Варан сыграл 38 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
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Источник — Twitter
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