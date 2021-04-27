Рафаэль ВАРАН: «Мое будущее ясно»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что Варана может подписать ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».

«Мое будущее ясно. Я сосредоточен на концовке сезона. Сейчас идет самая активная и ключевая его часть», — цитирует Варана журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Реал» и Варан не договорились о продлении контракта.

В этом сезоне Варан сыграл 38 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.