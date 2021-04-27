Ангелина КАЛИНИНА: «Соболенко вынесла бы меня 6:0, 6:0»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№164 WTA) выиграла финал 25-тысячника ITF в португальском Оэйраше. После победы над Чан Су Джон украинка прокомментировала свой результат.

«Я вела 6:4, 2:0, но затем стала ужасно играть и проигрывать. Когда даешь сопернице играть, она прибавляет. Уступая в третьем сете, я начала больше работать ногами и перестала быть пассивной. Чтобы выигрывать очки, мне нужно было что-то делать на корте и ставить соперницу в неудобное для нее положение. Поэтому я не очень довольна своим выступлением, потому что мой уровень сейчас не такой, какой бы мне хотелось.

Сейчас моя цель - это оставаться здоровой и стабильно играть. Когда попадаешь в Топ-100, получаешь возможность выступать на крупных турнирах. Но я не хочу как-то давить на себя и думать о рейтинге. И я не могу сказать, когда войду в Топ-100. Мне нужно много работать. Мои матчи на этом турнире показали, что я еще не достаточно хороша. Если бы я играла против Арины Соболенко, она бы меня вынесла 6:0, 6:0.

Но я хочу играть на уровне WTA. Основной тур сильно отличается от турниров ITF. Если я буду хорошо выступать здесь, я смогу перейти на следующий уровень и играть на крупных турнирах, как Майами или Индиан-Уэллс. Моя цель - зарабатывать очки, чтобы играть на более крупных турнирах. Но для меня важны все соревнования, такие или Ролан Гаррос. Я не воспринимаю 25-тысячники как разминку, я всегда выкладываюсь на 100%», - сказала Калинина.

Напомним, на этой неделе Ангелина Калинина выступит на турнире ITF W60 в Загребе (Хорватия).