Владелец Арсенала не желает продавать свой клуб

Американский миллиардер Стэн Кронке не собирается продавать лондонский «Арсенал».
Напомним, что после провала Европейской Суперлиги, куда входил лондонский клуб, болельщики начали акции протеста и требовали продажи клуба.
Ранее сообщалось, что предложение о покупке «канониров» готовит основатель Spotify Даниэль Эк.
Как сообщает Sky Sports, Кронке собирается наладить взаимоотношения с фанатами.
В текущем сезоне АПЛ после 33 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 46 набранных очков.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.