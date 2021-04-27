32-й тур
Эйбар
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад на выезде переиграл Эйбар и вошел в топ-5 Ла Лиги

26 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании

  • 27.04.2021 00:43
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Реал Сосьедад на выезде переиграл Эйбар и вошел в топ-5 Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Эйбар» (1:0) и вошел в топ-5 Ла Лиги. Единственный гол в середине первого тайма забил швед Александер Исак.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73), «Реал», «Барселона» (по 71), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 50), «Вильярреал» (49).

Ла Лига. 32-й тур

«Эйбар» – «Реал Сосьедад» – 0:1

Гол: Исак, 26.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Муто, 68), Ресио, Посо (Корреа, 33), Атиенса (Серхио Энрич, 80), Педро Леон (Экспосито, 46), Кике Гарсия, Хиль.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 85), Ле Норман, Порту (Янузай, 73), Субельдия, Гевара, Субименди, Оярсабаль (Меркеланс, 85), Исак (Баутиста, 73), Барренечеа (Гуриди, 63).

Предупреждения: Ресио, 4. Оливейра, 31. Хосе Анхель, 43. Хиль, 43. Муто, 80. Субименди, 81.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

26 апреля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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