Стало известно, кто будет руководить Таврией Симферополь

В «Таврии Симферополь» после ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, решили не спешить с назначением нового тренера.
До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Геннадий Головенко, который в тренерском штабе Федорчука отвечал за подготовку вратарей.
Уступив в последних турах главным конкурентам, «Кривбассу» (0:5) и «Mеталлу» (0:3), футболисты «Таврии Симферополь» распрощались с надеждами завоевать путевку в Первую лигу.
«Таврия Симферополь» занимает четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 28 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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