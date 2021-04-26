Стало известно, кто будет руководить Таврией Симферополь

В «Таврии Симферополь» после ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, решили не спешить с назначением нового тренера.

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Геннадий Головенко, который в тренерском штабе Федорчука отвечал за подготовку вратарей.

Уступив в последних турах главным конкурентам, «Кривбассу» (0:5) и «Mеталлу» (0:3), футболисты «Таврии Симферополь» распрощались с надеждами завоевать путевку в Первую лигу.

«Таврия Симферополь» занимает четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 28 очков.