Костюк и Козлова сыграют в квалификации турнира в Мадриде

Стали известны имена соперниц украинских теннисисток

  • 26.04.2021 21:41
  • 443 просмотра
  • 4 комментария
Костюк и Козлова сыграют в квалификации турнира в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова выступят в квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде.

Костюк (№77 WTA), посеянная под 13-м номером, на старте квалификации встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№98 WTA). Ранее украинка дважды играла в основной сетке соревнований и проигрывала в первом круге.

Катерина Козлова (№137 WTA) в первом раунде сыграет против седьмой сеяной Кайи Канепи (№66 WTA). В 2016 году Козлова обыграла эстонку на грунтовом турнире WTA в Рабате.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 26.04.2021 22:31
    0
    Марті, як завжди, щастить. Квал, а вже така непроста суперниця. Тим зібраніша буде (сподіваюсь).
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 22:21
    0
    ihor63, 26.04.2021 22:19
    29-го старт
    Перепрошую, кваліфікація розпочинається завтра
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 22:19
    0
    Віталій Романюк, 26.04.2021 22:15
    Доброго вечора! Ви б хоч дати писали, чи шо...
    29-го старт
    Ссылка
    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 26.04.2021 22:15
    0
    Доброго вечора! Ви б хоч дати писали, чи шо...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 26.04.2021 22:31
    0
    Марті, як завжди, щастить. Квал, а вже така непроста суперниця. Тим зібраніша буде (сподіваюсь).
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 22:21
    0
    ihor63, 26.04.2021 22:19
    29-го старт
    Перепрошую, кваліфікація розпочинається завтра
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 22:19
    0
    Віталій Романюк, 26.04.2021 22:15
    Доброго вечора! Ви б хоч дати писали, чи шо...
    29-го старт
    Ссылка
    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 26.04.2021 22:15
    0
    Доброго вечора! Ви б хоч дати писали, чи шо...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности