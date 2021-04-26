Костюк и Козлова сыграют в квалификации турнира в Мадриде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова выступят в квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде.

Костюк (№77 WTA), посеянная под 13-м номером, на старте квалификации встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян (№98 WTA). Ранее украинка дважды играла в основной сетке соревнований и проигрывала в первом круге.

Катерина Козлова (№137 WTA) в первом раунде сыграет против седьмой сеяной Кайи Канепи (№66 WTA). В 2016 году Козлова обыграла эстонку на грунтовом турнире WTA в Рабате.