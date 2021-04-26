Навас остается. Вратарь продлил контракт с ПСЖ

Новое соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года

  • 26.04.2021 20:42
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Навас остается. Вратарь продлил контракт с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас продлил контракт с французским клубом.

Новый контракт Кейлора с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

Навас перешел в ПСЖ из мадридского «Реала» летом 2019 года за €15 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 28 мячей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

В активе Наваса 92 матча за сборную Коста-Рики.

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Источник — ФК ПСЖ

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