Навас остается. Вратарь продлил контракт с ПСЖ

34-летний голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас продлил контракт с французским клубом.

Новый контракт Кейлора с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

Навас перешел в ПСЖ из мадридского «Реала» летом 2019 года за €15 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 28 мячей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

В активе Наваса 92 матча за сборную Коста-Рики.