ФОТО. Вагон подарков! Зинченко готов отдать все... кроме жены

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей женой Владой завалит подарками своих поклонников.

«И, может быть, две собаки тоже, но я не уверен!», — прокомментировал Александр фото, где они с Владой и своими собаками сидят в окружении многочисленных презентов, приготовленных для подписчиков.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 25 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.