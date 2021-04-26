ФОТО. Вагон подарков! Зинченко готов отдать все... кроме жены

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей женой Владой завалит подарками своих поклонников.
«И, может быть, две собаки тоже, но я не уверен!», — прокомментировал Александр фото, где они с Владой и своими собаками сидят в окружении многочисленных презентов, приготовленных для подписчиков.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 25 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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