После скандала с Суперлигой. Легенды Арсенала готовы купить клуб

Болельщики требуют от владельца продать клуб

  • 26.04.2021 19:45
  • 2917 просмотров
  • 2 комментария
После скандала с Суперлигой. Легенды Арсенала готовы купить клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как лондонский «Арсенал» сперва решил участвовать в Суперлиге, а затем вышел из организации, болельщики требуют от владельцев, семьи Кренке, продать клуб.

Активность проявил создатель известного сервиса Spotify миллиардер Даниэль Эк, который выразил желание приобрести «Арсенал».

Общее заявление выпустили легенды лондонцев Деннис Бергкамп, Патрик Виейра и Тьерри Анри, которые готовы присоединиться к Эку и выкупить у Кренке «Арсенал».

При этом представители семьи Кренке официально извинились за ситуацию с Суперлигой, однако заявили, что продавать клуб не собираются.

«Арсенал» последние 4 сезона АПЛ финишировал вне топ-4, а в текущем розыгрыше идет на 10-м месте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 20:31
    0
    Откуда у них 4 млрд ???
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 26.04.2021 19:55
    +1
    Лужний - теж легенда, хай він теж участь бере.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 26.04.2021 19:55
    +1
    Лужний - теж легенда, хай він теж участь бере.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 20:31
    0
    Откуда у них 4 млрд ???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности