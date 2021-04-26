После скандала с Суперлигой. Легенды Арсенала готовы купить клуб

После того, как лондонский «Арсенал» сперва решил участвовать в Суперлиге, а затем вышел из организации, болельщики требуют от владельцев, семьи Кренке, продать клуб.

Активность проявил создатель известного сервиса Spotify миллиардер Даниэль Эк, который выразил желание приобрести «Арсенал».

Общее заявление выпустили легенды лондонцев Деннис Бергкамп, Патрик Виейра и Тьерри Анри, которые готовы присоединиться к Эку и выкупить у Кренке «Арсенал».

При этом представители семьи Кренке официально извинились за ситуацию с Суперлигой, однако заявили, что продавать клуб не собираются.

«Арсенал» последние 4 сезона АПЛ финишировал вне топ-4, а в текущем розыгрыше идет на 10-м месте.