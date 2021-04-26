Виктор СКРИПНИК: «У Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит»

Наставник доволен победой на фоне усталости

  • 26.04.2021 18:13
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Виктор СКРИПНИК: «У Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник доволен, что после сложного матча Кубка Украины команда в УПЛ сумела обыграть «Олимпик».

«Выжаты как лимон. Сперва 120 минут в Кубке Украины, а тут соперник, который готовился всю неделю. Если бы перед игрой сказали, что выиграем 2:1, то сразу бы подписались под такой счет. Сейчас важен результат. Когда противник сравнял счет, то нужно было снова прикладывать усилия».

«Мы прекрасно понимаем, что у нас не топ-команда, которая только рисует на поле и блестит. Все через силу и характер. Начали чемпионат с двух поражений, а теперь уже скоро можем себе третье место гарантировать».

«Постараемся сделать», - сказал Скрипник.

Если «Заря» выиграет свой матч в запасе, то будет отставать от 2-го «Шахтера» только на 1 пункт.

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Источник — ПроФутбол

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