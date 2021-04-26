«Уже вечность не может забить». Итальянские СМИ критикуют Роналду

И форвард, и команда испытывают проблемы

  • 26.04.2021 18:02
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  • 1 комментарий
«Уже вечность не может забить». Итальянские СМИ критикуют Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал под критику итальянских СМИ за последние неудачные матчи. Игрок не забивает в трех встречах кряду, что удивляет журналистов.

«Роналду не забивает три матча подряд. По его меркам это будто вечность», - написали в La Gazzetta dello Sport.

Футболисты туринцев не согласны с тем, что у Роналду проблемы. Партнеры отмечают, что португалец расстроен, потому что не может забить, а команда не выигрывает.

А вот Tuttosport считает, что Роналду на фоне напряженного сезона может экономить силы перед Евро, поэтому выкладывается меньше обычного.

Несмотря на серию матчей без голов, Криштиану с 25 точными ударами лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

А вот «Ювентус», потеряв 5 очков в последних трех турах, в которых Роналду не забивал, рискует выпасть из топ-4 и остаться без Лиги чемпионов на новый сезон.

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 26.04.2021 18:28
    -1
    Для Роналду это непозволительно. Ещё немного и все начнут вспоминать его возраст, якобы пора на пенсию.
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