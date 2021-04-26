«Уже вечность не может забить». Итальянские СМИ критикуют Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал под критику итальянских СМИ за последние неудачные матчи. Игрок не забивает в трех встречах кряду, что удивляет журналистов.

«Роналду не забивает три матча подряд. По его меркам это будто вечность», - написали в La Gazzetta dello Sport.

Футболисты туринцев не согласны с тем, что у Роналду проблемы. Партнеры отмечают, что португалец расстроен, потому что не может забить, а команда не выигрывает.

А вот Tuttosport считает, что Роналду на фоне напряженного сезона может экономить силы перед Евро, поэтому выкладывается меньше обычного.

Несмотря на серию матчей без голов, Криштиану с 25 точными ударами лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

А вот «Ювентус», потеряв 5 очков в последних трех турах, в которых Роналду не забивал, рискует выпасть из топ-4 и остаться без Лиги чемпионов на новый сезон.