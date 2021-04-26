Манор СОЛОМОН: «Нам нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассчитывает, что после двух поражений кряду от «Динамо» и «Александрии» команда вернется на победный путь.

«Нужно сесть и проанализировать игру, все ошибки и сделать выводы. А главное - вспомнить, что мы все еще «Шахтер».

«Нужно выйти на следующий матч с максимальным настроем и добыть победу», - считает Соломон.