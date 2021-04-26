Манор СОЛОМОН: «Нам нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер»

Хавбек недоволен последними результатами команды

  • 26.04.2021 16:49
  • 1134 просмотра
  • 17 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Нам нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассчитывает, что после двух поражений кряду от «Динамо» и «Александрии» команда вернется на победный путь.

«Нужно сесть и проанализировать игру, все ошибки и сделать выводы. А главное - вспомнить, что мы все еще «Шахтер».

«Нужно выйти на следующий матч с максимальным настроем и добыть победу», - считает Соломон.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 17:54
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:51
    Так хто хоче жопу рвати коли вже все було вирішено, окрім того якщо він бачить що партнери не грають, то він розуміє що один в полі не воїн і теж дає задню
    Ну вы же тут жопу рвёте ) Значит есть же каккой-то смысл )
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:51
    -1
    funcat, 26.04.2021 17:37

    2 обводки в матчах с ДК , одна удачная .... за 65 минут
    Так хто хоче жопу рвати коли вже все було вирішено, окрім того якщо він бачить що партнери не грають, то він розуміє що один в полі не воїн і теж дає задню
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:51
    0
    Володимир Ляшенко, 26.04.2021 17:49
    Я хоч і відданий фан Шахтаря, але за те, щоб Зоря стала другою в цьому сезоні. Може хоч тоді після такого гучного провалу боси гірників проведуть реальне підсилення складу команди.
    я уже думал что у кротов все как санек и максик
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    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 26.04.2021 17:49
    +1
    Я хоч і відданий фан Шахтаря, але за те, щоб Зоря стала другою в цьому сезоні. Може хоч тоді після такого гучного провалу боси гірників проведуть реальне підсилення складу команди.
    Ссылка
    sxx2swfnmkhim
    online
      sxx2swfnmkhim, 26.04.2021 17:43
    0
    Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- https://qil.su/XEzLqM
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    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 17:42
    0
    funcat, 26.04.2021 17:37

    2 обводки в матчах с ДК , одна удачная .... за 65 минут
    *матче
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    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:40
    -1
    бомжи---65-40---больше вам и ничего не надо знать
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    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:39
    +1
    понаехавший бомж санёк с окружной---не вижу поздравлений лучшему клубу украины---а днепр заберёт очки у твоего бомж клуба
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 17:37
    +3
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:11
    Вважаю, що Манор Соломон на сьогодні найсильніший футболіст українського чемпіонату. Те, що він витворяв у нещодавніх матчах з Десною (4:0)та Львовом(2:3) це диво.

    2 обводки в матчах с ДК , одна удачная .... за 65 минут
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 26.04.2021 17:36
    +2
    Ви уже давно ФК "Теплиця" !!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.04.2021 17:36
    -4
    Ахаха Дно 1 раз за 5 лет выиграло УПял и уже им деревянные цыганковые, беседины, супряги по 20 млн Клоуны
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 17:30
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:11
    Вважаю, що Манор Соломон на сьогодні найсильніший футболіст українського чемпіонату. Те, що він витворяв у нещодавніх матчах з Десною (4:0)та Львовом(2:3) це диво.
    А с Александрией ? ) Когда он даже убежать не мог от защитника ?
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 26.04.2021 17:27
    +2
    Днипро-1 натянет Шахту!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 26.04.2021 17:25
    -2
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:11
    Вважаю, що Манор Соломон на сьогодні найсильніший футболіст українського чемпіонату. Те, що він витворяв у нещодавніх матчах з Десною (4:0)та Львовом(2:3) це диво.
    И с Арендовцем Только пьяный ежик может считать Соломона сильнее Цыганкова
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:11
    -12
    Вважаю, що Манор Соломон на сьогодні найсильніший футболіст українського чемпіонату. Те, що він витворяв у нещодавніх матчах з Десною (4:0)та Львовом(2:3) це диво.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:02
    0
    дніпро----дави бомжей
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 16:52
    0
    Рожки да ножки от вас остались. Беги Лола, беги....
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 17:37
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:11
    Вважаю, що Манор Соломон на сьогодні найсильніший футболіст українського чемпіонату. Те, що він витворяв у нещодавніх матчах з Десною (4:0)та Львовом(2:3) це диво.

    2 обводки в матчах с ДК , одна удачная .... за 65 минут
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 26.04.2021 17:36
    +2
    Ви уже давно ФК "Теплиця" !!!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 26.04.2021 17:27
    +2
    Днипро-1 натянет Шахту!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 17:54
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 17:51
    Так хто хоче жопу рвати коли вже все було вирішено, окрім того якщо він бачить що партнери не грають, то він розуміє що один в полі не воїн і теж дає задню
    Ну вы же тут жопу рвёте ) Значит есть же каккой-то смысл )
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 26.04.2021 17:49
    +1
    Я хоч і відданий фан Шахтаря, але за те, щоб Зоря стала другою в цьому сезоні. Може хоч тоді після такого гучного провалу боси гірників проведуть реальне підсилення складу команди.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:39
    +1
    понаехавший бомж санёк с окружной---не вижу поздравлений лучшему клубу украины---а днепр заберёт очки у твоего бомж клуба
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:51
    0
    Володимир Ляшенко, 26.04.2021 17:49
    Я хоч і відданий фан Шахтаря, але за те, щоб Зоря стала другою в цьому сезоні. Може хоч тоді після такого гучного провалу боси гірників проведуть реальне підсилення складу команди.
    я уже думал что у кротов все как санек и максик
    Ссылка
    sxx2swfnmkhim
    online
      sxx2swfnmkhim, 26.04.2021 17:43
    0
    Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- https://qil.su/XEzLqM
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    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 17:42
    0
    funcat, 26.04.2021 17:37

    2 обводки в матчах с ДК , одна удачная .... за 65 минут
    *матче
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:02
    0
    дніпро----дави бомжей
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 16:52
    0
    Рожки да ножки от вас остались. Беги Лола, беги....
    Ссылка
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