Томас ТУХЕЛЬ: «Чему радоваться в новом формате ЛЧ? Только больше матчей»

Наставник «Челси» Томас Тухель присоединился к Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле, которые критикуют новый формат Лиги чемпионов.

С 2024 года групповой турнир заменит общая таблица, а до плей-офф команды сыграют по 10 матчей, а не по 6.

«Как я могу быть довольным новым форматом? Я вижу только больше матчей. Еще больше, чем есть сейчас, поэтому радоваться нечему. УЕФА хотя бы одного тренера спросил? А игрока? Не думаю».

«Много новых форматов в последнее время. Лига наций, еще что-то, а количество матчей только увеличивается. А в АПЛ у нас до сих пор только три замены разрешены», - сказал Тухель.