Томас ТУХЕЛЬ: «Чему радоваться в новом формате ЛЧ? Только больше матчей»

Наставник «Челси» не считает формат удачным

  • 26.04.2021 16:27
  • 873 просмотра
  • 5 комментариев
Томас ТУХЕЛЬ: «Чему радоваться в новом формате ЛЧ? Только больше матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Томас Тухель присоединился к Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле, которые критикуют новый формат Лиги чемпионов.

С 2024 года групповой турнир заменит общая таблица, а до плей-офф команды сыграют по 10 матчей, а не по 6.

«Как я могу быть довольным новым форматом? Я вижу только больше матчей. Еще больше, чем есть сейчас, поэтому радоваться нечему. УЕФА хотя бы одного тренера спросил? А игрока? Не думаю».

«Много новых форматов в последнее время. Лига наций, еще что-то, а количество матчей только увеличивается. А в АПЛ у нас до сих пор только три замены разрешены», - сказал Тухель.

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Источник — BBC

(6 голосов)

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Комментарии
    sxx2swfnmkhim
    online
      sxx2swfnmkhim, 26.04.2021 17:43
    0
    Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- https://qil.su/XEzLqM
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 26.04.2021 17:30
    -1
    мы плять почти каждый день в футбол по 3-4 часа епашили, БЕСПЛАТНО!!!а вы миллионы зарабатываете и и постоянно что то не устраивает!
    в море хожу по пол года, у меня нет ни одного выходного (2-ой помощник капитана) - я сука таких зарплат в жизни никогда не видел!!!а они плять мяч пинают и ноют! епаште СЦУКИ - народ за это вам деньги приносит!....
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 26.04.2021 17:29
    0
    В УЕФА "выдающиеся" менеджеры. В условиях кризиса, когда требуются быстрые и эффективные действия, придумали "реформу", которая должна начаться более чем через 3 года! Эти менеджеры похоже способны только собирать и распределять деньги, которые им приносят клубы
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2021 16:55
    0
    Чем больше матчей,тем больше денег поступит на счет УЕФА. Ларчик просто открывается... Когда там крутятся миллиарды, кто будет спрашивать игроков или тренеров? На сегодня, все они фактические рабы, отличающиеся от рабов на галлерах тем, что им бросают хоть какую-то кость со стола с трапезой,некоторым даже мозговую...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 16:43
    0
    И в правду! Все тренера говорят о невероятно количестве матчей и никто их не слышит. Тухель, Гвардиола, Клопп. Херн...какая-то...
    Ссылка
    sxx2swfnmkhim
    online
      sxx2swfnmkhim, 26.04.2021 17:43
    0
    Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- https://qil.su/XEzLqM
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 26.04.2021 17:29
    0
    В УЕФА "выдающиеся" менеджеры. В условиях кризиса, когда требуются быстрые и эффективные действия, придумали "реформу", которая должна начаться более чем через 3 года! Эти менеджеры похоже способны только собирать и распределять деньги, которые им приносят клубы
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2021 16:55
    0
    Чем больше матчей,тем больше денег поступит на счет УЕФА. Ларчик просто открывается... Когда там крутятся миллиарды, кто будет спрашивать игроков или тренеров? На сегодня, все они фактические рабы, отличающиеся от рабов на галлерах тем, что им бросают хоть какую-то кость со стола с трапезой,некоторым даже мозговую...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 16:43
    0
    И в правду! Все тренера говорят о невероятно количестве матчей и никто их не слышит. Тухель, Гвардиола, Клопп. Херн...какая-то...
    Ссылка
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