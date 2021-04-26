Томас ТУХЕЛЬ: «Чему радоваться в новом формате ЛЧ? Только больше матчей»

Наставник «Челси» Томас Тухель присоединился к Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле, которые критикуют новый формат Лиги чемпионов.
С 2024 года групповой турнир заменит общая таблица, а до плей-офф команды сыграют по 10 матчей, а не по 6.
«Как я могу быть довольным новым форматом? Я вижу только больше матчей. Еще больше, чем есть сейчас, поэтому радоваться нечему. УЕФА хотя бы одного тренера спросил? А игрока? Не думаю».
«Много новых форматов в последнее время. Лига наций, еще что-то, а количество матчей только увеличивается. А в АПЛ у нас до сих пор только три замены разрешены», - сказал Тухель.
Источник — BBC
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в море хожу по пол года, у меня нет ни одного выходного (2-ой помощник капитана) - я сука таких зарплат в жизни никогда не видел!!!а они плять мяч пинают и ноют! епаште СЦУКИ - народ за это вам деньги приносит!....
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