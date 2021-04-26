Артем БЕСЕДИН: «Динамо долго шло к чемпионству. Заслужили»

Форвард киевлян доволен титулом УПЛ

  • 26.04.2021 16:11
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Артем БЕСЕДИН: «Динамо долго шло к чемпионству. Заслужили»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин прокомментировал чемпионский титул УПЛ, который киевляне оформили в матче против «Ингульца».

- Конечно, мы долго к этому шли и я хочу поздравить всех болельщиков, команду, тренерский штаб, президента, всем большое спасибо. Мы этого долго ждали и заслуженно стали чемпионами досрочно. Я считаю, что это многого стоит. Ощущения непередаваемые, поэтому, хорошо, что все так получилось, спасибо за все болельщикам.

- Чемпионская игра - важный компонент чемпионского титула. Насколько это совпадает на сегодняшний день?

- Я считаю, что в матче с «Ингульцом» мы поставили хорошую точку в этом сезоне. Он еще, конечно, не окончен, нас ожидают матчи в чемпионате и кубковый поединок. Будем на них выходить как на игру с «Ингульцом» - с большой ответственностью. Все празднования на выходных, а когда уже соберемся на базе, будем непосредственно готовиться к следующему сопернику.

- Трофей держал в руках? Как ощущения, он тяжелый?

- Да, очень тяжелый.

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Источник — ФК Динамо Киев

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