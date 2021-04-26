Аталанта - лучшая. Клуб Малиновского тратит на зарплаты меньше других

«Аталанта» в текущем сезоне чемпионата Италии может финишировать на 2-м месте и третий раз кряду выйти в Лигу чемпионов, а в Италии подсчитали, что клуб имеет самую маленькую зарплатную ведомость среди лидеров и одну из самых маленьких среди середняков.

Общая ведомость «Аталанты» на сезон составляет 39 миллионов евро. Самыми высокооплачиваемыми игроками являются форварды Луис Муриэль и Дуван Сапата - по 1,8 миллиону. Украинец Руслан Малиновский получает около 1-1,2 миллиона.

Один Криштиану Роналду в «Ювентусе» зарабатывает 31 миллион в год, а ведомость туринцев составляет рекордные в стране 205 миллионов евро. При этом команда Андреа Пирло рискует не выйти в Лигу чемпионов нового сезона.

В топ также входят «Интер» (108 миллионов), «Наполи» (103) и «Милан» (80).