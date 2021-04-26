ФОТО. Ювентус поздравил Заварова с 60-летием

Туринский «Ювентус» в социальных сетях поздравил с юбилеем бывшего игрока «Динамо» Александра Заварова, которому сегодня исполнилось 60-лет.



Отметим, что Заваров перешел из «Динамо» в «Ювентус» летом 1988 года за эквивалент 4,35 млн евро и сыграл за итальянский клуб 76 матчей, забив 13 голов и отдав 4 ассиста.



В 1990-м году экс-футболист ушел из «Ювентуса» в «Нанси».