ФОТО. Ювентус поздравил Заварова с 60-летием

Туринский клуб не забыл о футболисте, который играл в команде два года

  • 26.04.2021 13:27
  • 2408 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Ювентус поздравил Заварова с 60-летием
© ФК Ювентус. Александр Заваров

Туринский «Ювентус» в социальных сетях поздравил с юбилеем бывшего игрока «Динамо» Александра Заварова, которому сегодня исполнилось 60-лет.
 
Отметим, что Заваров перешел из «Динамо» в «Ювентус» летом 1988 года за эквивалент 4,35 млн евро и сыграл за итальянский клуб 76 матчей, забив 13 голов и отдав 4 ассиста.
 
В 1990-м году экс-футболист ушел из «Ювентуса» в «Нанси».

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Источник — ФК Ювентус

(9 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 14:46
    0
    Когда играл во Франции за ним закрепилось прозвище «blette» (по-французски это значит "свекла"). Прозвище появилось из-за того, что Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 14:37
    0
    Почетно
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.04.2021 14:13
    +1
    Саша,всього тобі найкращого!!!З Днем народження тебе і крепкого здоров'я!!!
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 26.04.2021 13:57
    0
    а наше государство хоть что-то пикнуло?! там - помнят,здесь - забвение...уроды
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 13:56
    +4
    Как футболист, он, конечно, был классный... дриблинг, отличная видимость поля и т.д.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 13:56
    +4
    Как футболист, он, конечно, был классный... дриблинг, отличная видимость поля и т.д.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 26.04.2021 14:13
    +1
    Саша,всього тобі найкращого!!!З Днем народження тебе і крепкого здоров'я!!!
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 14:46
    0
    Когда играл во Франции за ним закрепилось прозвище «blette» (по-французски это значит "свекла"). Прозвище появилось из-за того, что Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 14:37
    0
    Почетно
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 26.04.2021 13:57
    0
    а наше государство хоть что-то пикнуло?! там - помнят,здесь - забвение...уроды
    Ссылка
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