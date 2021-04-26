ФОТО. Ювентус поздравил Заварова с 60-летием

Туринский «Ювентус» в социальных сетях поздравил с юбилеем бывшего игрока «Динамо» Александра Заварова, которому сегодня исполнилось 60-лет.
Отметим, что Заваров перешел из «Динамо» в «Ювентус» летом 1988 года за эквивалент 4,35 млн евро и сыграл за итальянский клуб 76 матчей, забив 13 голов и отдав 4 ассиста.
В 1990-м году экс-футболист ушел из «Ювентуса» в «Нанси».
Buon 6️⃣0️⃣' compleanno a Zavarov! 🎂#ForzaJuve pic.twitter.com/bP4Wm2INcZ— JuventusFC (@juventusfc) April 26, 2021
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Источник — ФК Ювентус
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