Названы два первых члена Зала славы АПЛ

Легендарные форварды Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми членами Зала славы АПЛ.



Ширер, который выступал за «Саутегмптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл», остается лучшим бомбардиром АПЛ, забив 260 мячей в 441 матче за 14 сезонов. В сезоне 1994/95 он брал титул с «Блэкберном», а также трижды становился лучшим бомбардиров по итогам чемпионата.



Анри выступал за «Арсенал», в 258 играх забил 175 мячей, четыре раза при этом выиграв «золотую бутсу».



Отметим, что сегодня вечером будет объявлен шорт-лист из кандидатов, которые также смогут попасть в Зал славы АПЛ. Фаны помогут выбрать еще шесть игроков, которыйе туда попадут.