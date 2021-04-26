Названы два первых члена Зала славы АПЛ

Вскоре будут выбраны еще шесть

  • 26.04.2021 11:29
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Названы два первых члена Зала славы АПЛ
© АПЛ

Легендарные форварды Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми членами Зала славы АПЛ.
 
Ширер, который выступал за «Саутегмптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл», остается лучшим бомбардиром АПЛ, забив 260 мячей в 441 матче за 14 сезонов. В сезоне 1994/95 он брал титул с «Блэкберном», а также трижды становился лучшим бомбардиров по итогам чемпионата.
 
Анри выступал за «Арсенал», в 258 играх забил 175 мячей, четыре раза при этом выиграв «золотую бутсу».
 
Отметим, что сегодня вечером будет объявлен шорт-лист из кандидатов, которые также смогут попасть в Зал славы АПЛ. Фаны помогут выбрать еще шесть игроков, которыйе туда попадут. 

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Источник — Twitter

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