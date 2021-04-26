Григорий СУРКИС: «Единый механизм! Мистер вместе с игроками сотворил чудо»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис во время празднования чемпионства в раздевалке «Динамо» рассказал о «золотой команде» Мирчи Луческу и обратил внимание на поведение некоторых ультрас, призвав всех болельщиков поддерживать «бело-синих».

– Это ощущение большого счастья. В течение последних восьми-девяти месяцев Мистер вместе с игроками сотворил чудо – вернул «Динамо» золотые медали и находится в шаге от выигрыша Кубка Украины. На мой взгляд, команда прогрессирует, а тренер дал ей необходимую уверенность и сделал такие вещи, которые на сегодняшний день невозможно было себе представить за такой короткий промежуток времени.

– Чемпионская составляющая – это не только блеск медалей, но и чемпионское качество игры?

– Команда – это единый механизм, который в этом сезоне не давал сбоев. Хочу вернуться к словам моего брата, президента «Динамо», который при знакомстве команды с Мирчей Луческу сказал, что если с этим тренером не получится, то непонятно, какой еще тренер нужен.

Помните, как в 1996 году Йожеф Сабо, проиграв «Ксамаксу», сказал, что ко всем нашим игрокам – Шевченко, Реброву и других – нужно привязать гири и сбросить в реку? Но пришел гениальный Валерий Лобановский и сотворил чудо. Через год команда уже снимала скальп с великой «Барселоны» самого Луи ван Гала.

Через 25 лет мы имеем повторение такого успеха. Многие, включая Сабо, говорили, что киевское «Динамо» не может спорить с донецким «Шахтером» за золотые награды, унижали игроков. Однако эти игроки сегодня доказали, что нет ничего невозможного.

– После завоевания чемпионства – что еще нужно доказать ультрас?

– Во-первых, не всем ультрас. Есть определенное количество людей, которые считают, что имеют право оскорблять человека, за такой короткий промежуток времени создавшего золотую команду. Что еще нужно для того, чтобы они признали, что переход тренера из одного клуба в другой – это сегодня мировая практика? Посмотрите на Моуринью – даже в Англии он тренировал три клуба. Могу привести и другие примеры, но думаю, что и этого достаточно.

На мой взгляд, нормальные болельщики аплодировали Луческу во время полуфинала Кубка Украины в Тернополе, где кучка людей, которых невозможно понять, его оскорбляли. Прежде всего, оскорбляли уже седого человека, человека в возрасте. Считаю, нужно это прекратить и сделать все возможное, чтобы команда чувствовала, что у нее есть поддержка – поддержка всех болельщиков, к которым пришла эта долгожданная победа.