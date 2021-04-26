БУЯЛЬСКИЙ: «Мы не могли откладывать дело на следующую игру»

Вице-капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула на «Олимпийском».
- Сейчас уже даже немного опустошение, потому что сначала порадовались хорошо, а сейчас уже усталость.
- Можно сказать, что сегодня был настоящий чемпионский матч, учитывая цифры на табло?
- Мы не могли откладывать дело на следующую игру или через игру. Должны были сегодня выигрывать.
- Такое количество голов тоже связано с сегодняшним настроем?
- У нас была задача выиграть с первых минут. Мы ее осуществили. А сколько забили – это уже везение и мастерство.
Источник — ФК Динамо Киев
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