БУЯЛЬСКИЙ: «Мы не могли откладывать дело на следующую игру»

Вице-капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула на «Олимпийском».

- Сейчас уже даже немного опустошение, потому что сначала порадовались хорошо, а сейчас уже усталость.

- Можно сказать, что сегодня был настоящий чемпионский матч, учитывая цифры на табло?

- Мы не могли откладывать дело на следующую игру или через игру. Должны были сегодня выигрывать.

- Такое количество голов тоже связано с сегодняшним настроем?

- У нас была задача выиграть с первых минут. Мы ее осуществили. А сколько забили – это уже везение и мастерство.