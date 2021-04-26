ЦЫГАНКОВ: «Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня»

Лучший бомбардир «Динамо»​​​​​​​ прокомментировал чемпионский матч бело-синих

  • 26.04.2021 00:37
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ЦЫГАНКОВ: «Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лучший бомбардир «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал чемпионский матч бело-синих, победу над Ингульцом и 16-й чемпионский титул времен чемпионатов Украины.

В поединке против Ингульца динамовцы выиграли 5:0, а на счету Цыганкова - дубль. Теперь в активе Виктора 12 забитых голов и он продолжает борьбу за титул лучшего бомбардира.

«Наконец-то мы чемпионы, что не может не радовать. В первую очередь, это победа для наших болельщиков, настоящих болельщиков, которые поддерживают в любой ситуации. Жалко, конечно, что сегодня они не присутствуют на стадионе. Уверен, что каждый из них сейчас очень рад.

Поздравляю президента клуба, тренерский штаб, который дал результат и всех игроков команды. Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня, на родном стадионе. Пора было становиться чемпионами. Мой дубль? Не имеет значения, кто забивал, главное, что команда победила. Чемпионский трофей тяжелый, да (смеется). Первый раз держал его в руках, приятные ощущения»

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Источник — ФК Динамо Киев

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