Сачко обыграл россиянина в квалификации челленджера в Остраве

Украинец успешно стартовал в отборочном этапе

  • 25.04.2021 21:20
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Сачко обыграл россиянина в квалификации челленджера в Остраве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) выиграл первый матч квалификации на грунтовом челленджере в Остраве.

В полуфинале отбора украинец обыграл четвертого сеяного россиянина Теймураза Габашвили (№259 ATP).

Острава. Полуфинал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Теймураз Габашвили (Россия) – 4:6, 6:2, 7:6(2)
 
В финале отбора Сачко сразится с восьмым сеяным Алексом Молчаном из Словакии (№275 ATP).

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Источник — Sport.ua

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