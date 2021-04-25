Сачко обыграл россиянина в квалификации челленджера в Остраве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) выиграл первый матч квалификации на грунтовом челленджере в Остраве.
В полуфинале отбора украинец обыграл четвертого сеяного россиянина Теймураза Габашвили (№259 ATP).
Острава. Полуфинал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Теймураз Габашвили (Россия) – 4:6, 6:2, 7:6(2)
В финале отбора Сачко сразится с восьмым сеяным Алексом Молчаном из Словакии (№275 ATP).
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Источник — Sport.ua
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