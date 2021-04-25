ВИДЕО. В погоне за Кулачем. Цыганков отметился дублем в матче с Ингульцом

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков дважды отличился в матче 23-го тура УПЛ против «Ингульца».
Теперь на его счету 12 голов в текущем чемпионате, больше только у Владислава Кулача из «Ворсклы» (13).
Первый гол Цыганкова
Второй гол Цыганкова
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Источник — ФК Динамо Киев
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