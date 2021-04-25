ВИДЕО. Чемпионство в кармане? Беседин удвоил преимущество Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин отличился забитым мячом в матче 23-го тура УПЛ против «Ингульца».
На 14-й минуте первого тайма при счете 1:0 Беседин удвоил преимущество своей команды.
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Источник — ФК Динамо Киев
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