ВИДЕО. В очень важный момент. Забарный забил дебютный гол в составе Динамо

Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный отличился забитым мячом в матче 23-го тура УПЛ против «Ингульца».
На четвертой минуте встречи 18-летний футболист открыл счет в матче. Отметим, что это его 32-й матч в основном составе столичного клуба. Ранее Забарный не забивал, но в его активе был один ассист.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.