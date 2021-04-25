ВИДЕО. В очень важный момент. Забарный забил дебютный гол в составе Динамо

Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный отличился забитым мячом в матче 23-го тура УПЛ против «Ингульца».



На четвертой минуте встречи 18-летний футболист открыл счет в матче. Отметим, что это его 32-й матч в основном составе столичного клуба. Ранее Забарный не забивал, но в его активе был один ассист.