Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля состоится финал грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.
В матче за титул сойдутся испанец Рафаэль Надаль (№3 ATP) и грек Стефанос Циципас (№5 ATP).
Встреча начнется в 17:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 8 раз, испанец выиграл шесть матчей.
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Источник — Sport.ua
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