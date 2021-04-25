Александрия – Шахтер. Дентиньо сыграет на острие атаки горняков

Тренеры определились с составами на матч 23-го тура УПЛ

  • 25.04.2021 16:06
  • 665 просмотров
  • 3 комментария
Александрия – Шахтер. Дентиньо сыграет на острие атаки горняков
© ФК Шахтер. Дентиньо

В воскресенье, 25 апреля, в поединке двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на КСК «Ника» будет принимать донецкий «Шахтер». Встреча начнется в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Шахтер»: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.

«Александрия»: Панькив – Мельник, Ковалец, Мирошниченко, Лучкевич, Пашаев, Шастал, Гречишкин, Банада, Вантух, Дубра.

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дришлюк, Устименко.

Отметим, что вместо Жуниора Мораеса, который выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, на острие атаки «горняков» сыграет Дентиньо.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.04.2021 17:02
    0
    В параллельном матче и так все понятно, а тут будет заруба
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 16:43
    0
    APL, 25.04.2021 16:33
    З таким складом Олександрія як мінімум за 1 бал побореться
    Александрия это не какой-нибудь ФК Львов и не Агробинес.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.04.2021 16:33
    0
    З таким складом Олександрія як мінімум за 1 бал побореться
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 25.04.2021 17:02
    0
    В параллельном матче и так все понятно, а тут будет заруба
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 16:43
    0
    APL, 25.04.2021 16:33
    З таким складом Олександрія як мінімум за 1 бал побореться
    Александрия это не какой-нибудь ФК Львов и не Агробинес.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 25.04.2021 16:33
    0
    З таким складом Олександрія як мінімум за 1 бал побореться
    Ссылка
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