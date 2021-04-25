Александрия – Шахтер. Дентиньо сыграет на острие атаки горняков

В воскресенье, 25 апреля, в поединке двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на КСК «Ника» будет принимать донецкий «Шахтер». Встреча начнется в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Шахтер»: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.

«Александрия»: Панькив – Мельник, Ковалец, Мирошниченко, Лучкевич, Пашаев, Шастал, Гречишкин, Банада, Вантух, Дубра.

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дришлюк, Устименко.

Отметим, что вместо Жуниора Мораеса, который выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, на острие атаки «горняков» сыграет Дентиньо.