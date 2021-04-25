Перенесенные матчи УПЛ: известны дата проведения и имена арбитров

Стало известно, когда состоятся перенесенные матчи чемпионата Премьер-лиги Украины, а также названы арбитры, который их обслужат.
Поединки «Олимпик» – «Заря» и «Львов» – «Рух» состоятся в среду, 28 апреля.
Матч «Олимпик» – «Заря» начнется в 17:00, главным арбитром назначен Дмитрий Кривушкин.
Стартовый свисток встречи «Львова» и «Руха» прозвучит в 19:00. В поле будет работать рефери Денис Шурман.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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