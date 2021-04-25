В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 19-го тура Второй лиги Украины, в котором симферопольская «Таврия» примет харьковский «Металл». Начало в 15:00.
События матча
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металл).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металл).
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Источник — Sport.ua
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