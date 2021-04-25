Волынь-2 – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля в 14:00 проходит поединок 19-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию «Волынь-2» Луцк – «Рубикон» Киев.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Тищенко (Рубикон).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Янчук (Волынь-2).
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Источник — Sport.ua
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