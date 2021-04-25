Заря – Олимпик. Стартовые составы команд

В воскресенье, 25 апреля, пройдет матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Заря» и «Олимпик».
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:
«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий.
«Олимпик»: Кичак – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Бенито, Экра, Тейшейра, Нкенг.
Игра пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало встречи в 14:00.
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Источник — УПЛ
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