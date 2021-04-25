Эшли Барти – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля состоится финал на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и седьмая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.
Встреча начнется в 15:00 по Киеву.
Ранее девушки провели шесть матчей, счет равный.
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Источник — Sport.ua
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