Эшли Барти – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте

  • 25.04.2021 12:28
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Эшли Барти – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

25 апреля состоится финал на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и седьмая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.
 
Встреча начнется в 15:00 по Киеву.


 
Ранее девушки провели шесть матчей, счет равный.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 25.04.2021 12:46
    0
    Ну с Барти без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 25.04.2021 12:46
    0
    Ну с Барти без шансов...
    Ссылка
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