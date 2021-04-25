Ангелина Калинина – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Португалии

  • 25.04.2021 12:10
  • 682 просмотра
  • 1 комментарий
Ангелина Калинина – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

25 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№164 WTA) проведет финал на 25-тысячнике ITF в португальском Оэйраше.
 
Соперницей украинки будет представительница Южной Кореи Чан Су Джон (№320 WTA).
 
Начало матча в 12:10 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.04.2021 12:54
    +1
    Соболєва, на жаль, програла. 4:6, 6:7 (8:10), хоч і вела 4:1 у першому сеті. Якщо вірити статистиці, суперниця переважала тільки в якості другої подачі. Але характер є, відіграла 4 чи 5 матчболів.
    "Но пораженье от победы ты сам не должен отличать."
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.04.2021 12:54
    +1
    Соболєва, на жаль, програла. 4:6, 6:7 (8:10), хоч і вела 4:1 у першому сеті. Якщо вірити статистиці, суперниця переважала тільки в якості другої подачі. Але характер є, відіграла 4 чи 5 матчболів.
    "Но пораженье от победы ты сам не должен отличать."
    Ссылка
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