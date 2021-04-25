Ангелина Калинина – Чан Су Джон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№164 WTA) проведет финал на 25-тысячнике ITF в португальском Оэйраше.
Соперницей украинки будет представительница Южной Кореи Чан Су Джон (№320 WTA).
Начало матча в 12:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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"Но пораженье от победы ты сам не должен отличать."
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