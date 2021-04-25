Разван Луческу может возглавить Парму или Сампдорию

Румынский специалист заинтересовал клубы Серии A

  • 25.04.2021 11:27
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Разван Луческу может возглавить Парму или Сампдорию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный румынский тренер Разван Луческу, сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу, вскоре может перебраться в Италию.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 52-летний специалист находится в Милане и планирует провести переговоры с местными клубами. 

Отмечается, что Луческу хотят назначить «Парма» и «Сампдория».

В данный момент Разван Луческу находится без работы. Последним его клубом был «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Тренером «Пармы» является Роберто Д’Аверс, а «Сампдорию» возглавляет Клаудио Раньери.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 25.04.2021 11:58
    0
    Шахтер тоже норм вариант!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 25.04.2021 11:58
    0
    Шахтер тоже норм вариант!
    Ссылка
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