Разван Луческу может возглавить Парму или Сампдорию

Известный румынский тренер Разван Луческу, сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу, вскоре может перебраться в Италию.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 52-летний специалист находится в Милане и планирует провести переговоры с местными клубами.
Отмечается, что Луческу хотят назначить «Парма» и «Сампдория».
В данный момент Разван Луческу находится без работы. Последним его клубом был «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
Тренером «Пармы» является Роберто Д’Аверс, а «Сампдорию» возглавляет Клаудио Раньери.
Источник — Twitter
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