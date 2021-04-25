Отец Месси купил шикарную квартиру во Флориде за 7 миллионов долларов

Семья Лионеля Месси, одного из лучших футболистов мира, приобрела роскошную квартиру в Санни-Айлс-Бич (Майами-Дейт, Флорида).

Семья Месси заплатила 7,3 миллиона долларов за весь девятый этаж в многоквартирном комплексе Regalia.

Покупка произошла почти через два с половиной года после того, как Месси заплатил 5 миллионов долларов за квартиру в Porsche Design Tower примерно в 10 кварталах к югу в Санни-Айлс.

Покупателем является компания, которой владеет отец футболиста, Хорхе Месси.

В доме есть четыре спальни и четыре с половиной ванных комнаты, дополнительная терраса и холодильник для вина на 1000 бутылок. Продается полностью меблированной.