Отец Месси купил шикарную квартиру во Флориде за 7 миллионов долларов

Аргентинец выкупил весь этаж престижного комплекса в Санни-Айлс Бич

  • 25.04.2021 10:50
  • 736 просмотров
  • 2 комментария
Отец Месси купил шикарную квартиру во Флориде за 7 миллионов долларов

Семья Лионеля Месси, одного из лучших футболистов мира, приобрела роскошную квартиру в Санни-Айлс-Бич (Майами-Дейт, Флорида).

Семья Месси заплатила 7,3 миллиона долларов за весь девятый этаж в многоквартирном комплексе Regalia.

Покупка произошла почти через два с половиной года после того, как Месси заплатил 5 миллионов долларов за квартиру в Porsche Design Tower примерно в 10 кварталах к югу в Санни-Айлс.

Покупателем является компания, которой владеет отец футболиста, Хорхе Месси.

В доме есть четыре спальни и четыре с половиной ванных комнаты, дополнительная терраса и холодильник для вина на 1000 бутылок. Продается полностью меблированной.

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Комментарии
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 25.04.2021 11:17
    0
    Четыре с половиной ванных комнаты? )
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 25.04.2021 10:57
    0
    Месси рулит к Бекхэму в Майами
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 25.04.2021 11:17
    0
    Четыре с половиной ванных комнаты? )
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 25.04.2021 10:57
    0
    Месси рулит к Бекхэму в Майами
    Ссылка
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