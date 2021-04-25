Украинец Бацула сделал результативную передачу в матче чемпионата Беларуси

В поединке 6 тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Минск» со счетом 3:1.

В составе «Динамо» весь матч на поле провел украинский защитник Андрей Бацула. В середине второго тайма украинец отметился результативной передачей на Сергея Кисляка, который забил третий гол в ворота соперников. В конце поединка Бацула записал в свой пассив желтую карточку.

Напомним, что Андрей Бацула переехал в Беларусь летом 2020 года. До этого украинец выступал за бельгийский «Кортрейк», за который провел 29 поединков и записал в свой актив гол и 2 результативные передачи после перехода в 2018 году.