Мбаппе получил травму в матче чемпионата Франции

В субботу, 24 апреля, в поединке 34 тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Мец» со счетом 3:1.

Форвард парижан Килиан Мбаппе, который оформил дубль в поединке, был вынужден досрочно покинуть поле на 87-й минуте. Нападающий получил повреждение бедра после единоборства с Хабибом Майги на 83-й минуте.

Впрочем, повреждение форварда не оказалось серьезным. «Он получил удар в бедро, но в среду с ним все будет в порядке», - сказал наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

28 апреля ПСЖ проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».