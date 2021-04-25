Мбаппе получил травму в матче чемпионата Франции

Но к матчу с «Манчестер Сити» форвард должен восстановиться

  • 25.04.2021 02:20
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Мбаппе получил травму в матче чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 апреля, в поединке 34 тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Мец» со счетом 3:1.

Форвард парижан Килиан Мбаппе, который оформил дубль в поединке, был вынужден досрочно покинуть поле на 87-й минуте. Нападающий получил повреждение бедра после единоборства с Хабибом Майги на 83-й минуте.

Впрочем, повреждение форварда не оказалось серьезным. «Он получил удар в бедро, но в среду с ним все будет в порядке», - сказал наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

28 апреля ПСЖ проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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