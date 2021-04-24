Все решил один гол. Шеффилд Юнайтед обыграл Брайтон

В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Шеффилд Юнайтед» победил «Брайтон» со счетом 1:0. Единственный гол забил Макголдрик на 19-й минуте встречи.
«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» — 1:0
Гол: Макголдрик, 19
«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Болдок, Богл, Норвуд, Флек, Осборн (Ландстрем, 81), Брайан, Брюстер (Берк, 65), Макголдрик.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс (Джаханбахш, 67), Лаллана, Модер (Коннолли, 67), Биссума, Троссард (Искьердо, 82), Мопе, Уэлбек.
Предупреждения: Макголдрик (24), Болдок (77), Стивенс (88).
Источник — Sport.ua
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