ФОТО. «Вспоминаем Брест добрым словом». Милевский встретился с Хобленко

Ранее оба футболиста выступали за «Динамо-Брест»

  • 24.04.2021 21:56
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ФОТО. «Вспоминаем Брест добрым словом». Милевский встретился с Хобленко
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

36-летний украинский форвард «Миная» Артем Милевский встретился с 27-летним украинским нападающим «Днепра-1» Алексеем Хобленко.

«Вспоминаем Брест добрым словом!!! Хаба, рад видеть!», — прокомментировал Артем совместное фото.

Милевский выступал за «Динамо-Брест» с 2019 по 2020 годы. Хобленко защищал цвета «Динамо-Брест» с 2018 по 2019 годы.

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