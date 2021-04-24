ФОТО. «Вспоминаем Брест добрым словом». Милевский встретился с Хобленко

36-летний украинский форвард «Миная» Артем Милевский встретился с 27-летним украинским нападающим «Днепра-1» Алексеем Хобленко.
«Вспоминаем Брест добрым словом!!! Хаба, рад видеть!», — прокомментировал Артем совместное фото.
Милевский выступал за «Динамо-Брест» с 2019 по 2020 годы. Хобленко защищал цвета «Динамо-Брест» с 2018 по 2019 годы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.